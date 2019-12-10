Спасёт ли "Зенит" российский евросезон? Трансляция решающего лигочемпионского вечера

Будем надеяться, что никто из этих парней толком не запомнится, как и в Петербурге.
22.15. Остальные расклады легки и понятны, так что в случаи равенства очков двух команд углубляться будем по мере развития событий. Тем более дело это неблагодарное, обычно завершающееся для российского болельщика поражением нашей команды.
22.12. Об оптимистичном треугольнике мы уже сказали, но есть и пессимистичный вариант, который на самом деле лучше для "Зенита". Если питерцы проиграют "Бенфике", а "Лион" - "Лейпцигу", у трех команд будет по 7 очков. И в этом "тройничке" лучшим будет именно "Зенит"!
21.59. Состав "Зенита" уже известен! Неоптимален, но и без неожиданностей: Осорио был единственной заменой дисквалифицированного Ракицкого, а места травмированных Кузяева и Дриусси на флангах займут Шатов с Ерохиным.
21.54. Даже если вдруг на "Эштадиу да Луш" всё сложится хорошо, испортить ситуацию может встреча в Лионе. "РБ Лейпциг" может позволить себе проиграть "Олимпику" - тогда при победе "Зениту" три команды наберут по 10 очков. А по личным встречам между тремя командами именно петербуржцы окажутся третьими: 4 очка за победу и ничью с "Лионом" против 6 баллов у "Лейпцига" и 7 - у "Лиона". Проще говоря - победа "Лиона" на 100% лишает "Зенит" шансов выйти из группы.
21.47. Четвертьфинал Лиги чемпионов - давняя мечта боссов клуба, которые являются одними из главных спонсоров УЕФА. "Зенит" дважды имел шанс добиться исторического успеха, но в обоих случаях в 1/8 финала петербуржцев обламывала именно "Бенфика". Теперь португальцы могут повторить этот финт на групповом этапе.
21.44. Приветствуем всех любителей футбола на старте этого важнейшего лигочемпионского вечера. Провальные для российских клубов еврокубки ещё может скрасить действующий и будущий чемпион нашей страны "Зенит". Клуб из России в предыдущий раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов аж 5 лет назад - тогда команде Андре Виллаш-Боаша хватило и 6 очков, а на этот раз вполне вероятно, что и 10 окажется недостаточно!
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"