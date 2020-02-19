Уткин подшутил над Дзюбой после поражения "Тоттенхэма" от "Лейпцига"

Блогер и журналист Василий Уткин в своем инстаграме вновь подшутил над форвардом "Зенита
" Артемом Дзюбой.
Напомним, вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле со счетом 0:1 проиграл "Лейпцигу". Уткин опубликовал фотографию, на которой Дзюба
в форме "шпор" радуется голу, который он якобы забил в этом матче на 89-й минуте.
"Чудесное спасение… Какой молодец Артем, слезы гордости на глазах", - написал Уткин.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в "Тоттенхэм". Уткин же не верил в правдивость этой информации.