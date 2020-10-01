Он рассказал, что все сейчас играют в угадайку жеребьевки Лиги чемпионов и решил сыграть сам. Он отметил, что его скепсис по-поводу выступления российских клубов не разделяют. Блогер уверен, что выше четвертого места представители России вряд ли поднимутся. Но Уткин рассказал, что нашёл восемь вариантов, при котором всё будет хорошо.
— Я нашел вариант жеребьевки, при котором выход российского клуба в плей-офф не просто возможен, нет - он гарантирован. Из первой корзины "Зенит". Из третьей "Краснодар". Из четвертой "Локомотив". И - любая, вообще любая команда из второй корзины! Вот так. Интересно, такое возможно? Не знаете? — написал Уткин в своём телеграме.
Напомним, впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют три российские команды. Жеребьевка состоится сегодня в 18:00 по мск.
Уткин назвал группу ЛЧ, при которой гарантирован выход российского клуба в плей-офф
Футбольный блогер Василий Уткин пошутил на тему жеребьевки Лиги чемпионов.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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