Уткин назвал группу ЛЧ, при которой гарантирован выход российского клуба в плей-офф

Футбольный блогер Василий Уткин пошутил на тему жеребьевки Лиги чемпионов.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
Он рассказал, что все сейчас играют в угадайку жеребьевки Лиги чемпионов и решил сыграть сам. Он отметил, что его скепсис по-поводу выступления российских клубов не разделяют. Блогер уверен, что выше четвертого места представители России вряд ли поднимутся. Но Уткин рассказал, что нашёл восемь вариантов, при котором всё будет хорошо.

— Я нашел вариант жеребьевки, при котором выход российского клуба в плей-офф не просто возможен, нет - он гарантирован. Из первой корзины "Зенит". Из третьей "Краснодар". Из четвертой "Локомотив". И - любая, вообще любая команда из второй корзины! Вот так. Интересно, такое возможно? Не знаете? — написал Уткин в своём телеграме.

Напомним, впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют три российские команды. Жеребьевка состоится сегодня в 18:00 по мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Зенит Краснодар Локомотив Уткин Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Смородская - о Геркусе: да он ноль без палки!
Семак: Ловрен, Малком и Азмун не тренировались в общей группе перед "Спартаком" 2
Обухов официально стал футболистом "Ростова"
Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал" 1
"Арсенал" объявил об аренде Рассказова из "Спартака" 2
"Химки" объявили о переходе Глушакова 2
Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов - она начнется в 18:00 мск. С кем сыграют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"? 3
Гамула: пандемия немного выбила Шомуродова из колеи, но он классный футболист, у него все получится в "Дженоа"
Семак: "Спартак" стал сильнее, практически во всех компонентах. Игра смотрится сбалансированно и хорошо 1
"Барселона" объявила о трансфере Деста из "Аякса"
Уткин назвал группу ЛЧ, при которой гарантирован выход российского клуба в плей-офф 8
"Не плачь". "Ростов" попрощался с Шомуродовым 2
Медведев не стал комментировал интерес к Эррере и де Паулю
Президент "Ростова": уверен, что Шомуродова ждет большое путешествие в европейском футболе
Геркус: Миранчук хотел уйти из "Локомотива" бесплатно, но потом отозвал заявление, узнав, что будут последствия 1
Медведев: перчатка Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать. Может, она летит где-нибудь 9
"Ростов" сообщил о трансфере Шомуродова в "Дженоа" 8
Новичок "Уфы" Плиев определился с игровым номером
Известна причина, почему Ломовицкий инициировал уход из "Химок" 1
Губернатор Томской области - Кержакову: задача - сохранить "Томь" в ФНЛ 1
"Хорошая книга — лучший товарищ, когда в душе разведены мосты". Анна Семак — о чтении книги Мэй Маск 8
Тихонов назвал позиции, которые у "Краснодара" нуждаются в усилении
Быстров: поздравлять Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать топ-клубы на своём стадионе 6
Семак о борьбе за чемпионство: в этом сезоне все будет сложнее 1
Аренду Ломовицкого в тульский "Арсенал" должны завершить сегодня
Игнатьев: «Краснодар» проявил мужской характер и полностью справился с грузом ответственности
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 1
Химки объявили о возвращении Ломовицкого в "Спартак"
Арену "Зенита" могут признать летним стадионом в Лиге чемпионов 1
Анна Семак объяснила, почему её муж — мужчина мечты 7
Все новости