"Зенит" представил промо-видео к Лиге чемпионов с генерал-адмиралом Семаком в главной роли

Переносимся во времена, когда Петербург был столицей Российской Империи, честь государства отстаивали в морских сражениях, а мужчины носили потрясающие костюмы!



Подробнее: https://t.co/wvfDTmn06B pic.twitter.com/yckfwCYcuz — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 14, 2020

В ролике тренер, руководство и футболисты клуба были представлены в образе членов экипажа петербургского флота.Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов "Зениту" предстоят матчи с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".Источник: "твиттер" ФК "Зенит"