Дочь Семака рассказала об оскорбительных сообщениях в адрес семьи после поражения "Зенита" от "Боруссии"

Майя Семак, дочь главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала о волне критики, которая обрушилась на ее семью после поражения петербургского клуба в матче с "Боруссией" во 2-м туре ЛЧ.
Фото: "инстаграм" Майи Семак
Напомним, что дортмундская команда обыграла сине-бело-голубых со счетом 2:0. Для команды Семака это поражение стало третьим подряд.

Источник: "инстаграм" Майи Семак

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Теги: Семак Зенит Боруссия Д
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