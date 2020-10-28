Дочь Семака рассказала об оскорбительных сообщениях в адрес семьи после поражения "Зенита" от "Боруссии"

Майя Семак, дочь главного тренера " Зенита " Сергея Семака, рассказала о волне критики, которая обрушилась на ее семью после поражения петербургского клуба в матче с "Боруссией" во 2-м туре ЛЧ.

Фото: "инстаграм" Майи Семак

Напомним, что дортмундская команда обыграла сине-бело-голубых со счетом 2:0. Для команды Семака это поражение стало третьим подряд.



Источник: "инстаграм" Майи Семак