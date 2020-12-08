Судейская бригада будет заменена.
Напомним, что игроки обеих команд обвинили в расизме четвёртого арбитра румына Себастьяна Колцеску и отказались продолжать встречу. Сообщается, что сенегальский нападающий "Башакшехира" Демба Ба был оскорблен судьей, который назвал его "black guy" (черным парнем).
Источник: "твиттер" журналиста Мохамеда Бухафси
Источник: матч "ПСЖ" — "Башакшехир" перенесен на 9 декабря из-за расистского скандала
Матч 6-го тура Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Истанбул Башакшехир", который был прерван из-за расистского скандала, возобновится 9 декабря в 20:55 по московскому времени.
Фото: AFP
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