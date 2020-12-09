— Ваше впечатление от игры «Баварии» и «Локомотива»?
— По количеству моментов, созданных командами, матч получился не самым зрелищным. В целом наши команды играют несмело. Мы привыкли видеть «Локомотив» с «автобусом» в игре, которую, казалось, можно выиграть или сыграть более авантюрно на результат. Терять всё равно было нечего, но почему-то решили опять выбрать тактику «автобуса». Может быть, сказывается отсутствие подходящих игроков, но с другой стороны — пан или пропал.
В этом плане в лучшую сторону сильно отличается «Краснодар». Набрали такое количество очков, вышли в евровесну. Они старались играть и в атаку тоже.
— Это основная причина, по которой все наши клубы, кроме «Краснодара», завершают евросезон?
— Здесь множество факторов: количество игроков в твоём распоряжении, подготовка к конкретному сопернику. Если были оправданы движения такого характера в начале группового этапа, то в конце уже второй тайм домашнего матча с «Зальцбургом» показал, что можно играть в нормальный атакующий футбол с ними. Команда уже к концу группового этапа должна обрастать каким-то мясом, а у нас получилось, что все игры, кроме 30 минут с «Баварией» и 30 минут второго тайма с «Зальцбургом» — глухая оборона, чего-то боимся, не знаю чего. Футбол — это совместные атакующие и оборонительные действия, но с атакой у нас не вышло. Даже если посмотреть, какие голы мы забивали — пенальти, штрафной... вроде только один гол с игры забили «Баварии». А так систематических угроз воротам соперника, к сожалению, не было ни в одном матче.
Виктор Драгунов, Rusfootball.info
Динияр Билялетдинов: наши команды играю несмело. Мы привыкли видеть «Локомотив» с «автобусом»
Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей бывшей команды в Лиге чемпионов.
Фото: life.ru
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