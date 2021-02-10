"Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Делать богатые клубы ещё богаче, когда при этом бедные будут беднеть ещё сильнее, — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам", - приводит слова Федуна "Спорт-экспресс".
Ранее появилась информация, что все 55 ассоциаций УЕФА согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов, однако окончательное решение об изменении формата проведения турнира может быть принято не раньше апреля.
Если реформа произойдет, то участники еврокубка не будут разбиваться на группы, а турнир будет проходить по швейцарской системе. Клубы проведут как минимум по 10 матчей с различными соперниками. Также может вырасти количество участников Лиги чемпионов с 32 до 36.
Турнир в новом формате планируют запустить в 2024 году.
Федун прокомментировал возможное изменение формата ЛЧ
Фото: УЕФА
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