- Главная сложность осени - выбор состава из-за дикого графика, травм и болезней? Да. Если кто-то скажет, что и раньше играли в таком графике, скажет неправду. Раньше ты во вторник играл в Лиге чемпионов, в воскресенье - в лиге, потом - недельный цикл перед новым матчем в лиге, потом - игра в Лиге чемпионов в среду. До этого сезона в Лиге чемпионов играли 2 раза в месяц, а в этом году матчи проходили каждую неделю, за исключением перерыва между 3 и 4 туром. В это время тоже никто не отдыхал - 3 матча сборных, которых тоже никогда не было, - цитирует Николича Sports.ru.
Осенью 2020 года из-за последствий коронавируса привычный международный календарь претерпел существенные изменения. Большинство европейских чемпионатов стартовали только в сентябре (обычно - в августе), а групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы - в октябре (обычно - в сентябре). Из-за этого произошло уплотнение графика матчей групповых турниров еврокубков. Если раньше 6 игр были разбиты на 3 пары при интервалах между парами в 3 недели, а внутри них в 2 недели, то в 2020 году 6 встреч были разбиты на 2 тройки, внутри которых туры проводились каждую неделю. При этом выросло количество матчей сборных во время окон ФИФА, организуемых во время 3-недельных перерывов: ранее - 2 матча, осенью 2020 года - 3 матча.
Николич - о календаре осени 2020 года: если кто-то скажет, что и раньше играли в таком графике - скажет неправду
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич объяснил, чем график матчей осени 2020 года отличается от обычного.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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