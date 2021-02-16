Гвардиола оценил игру Холланда в преддверии матча с "Боруссией"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об Эрлинге Холланде, выступающем в составе "Боруссии" Дортмунд.

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– Холланду 20 лет и его статистика говорит за себя. Он забивает, так как хорошо владеет и правой и левой ногой. Он умеет забивать и после контратак, и из штрафной. Все знают, что он невероятный нападающий.



Холланд — исключительный форварда. Для своих лет он невероятен, это все, что я могу сказать о нем, — приводит слова Гвардиолы издание The Guardian.



Первый матч четвертьфинального противостояния "Манчестер Сити" и "Боруссии" начнется 6 апреля на стадионе "Этихад". Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.



Рассудит игру арбитр Овидиу Хацеган. В работе ему помогут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге и резервный рефери Иштван Ковач. Вся бригада из Румынии.



Холланд перешел в "Боруссию" зимой 2020 года. За это время норвежец провел за "шмелей" 50 встреч, в которых отметился 49 голами и девятью результативными передачами. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 млн евро.