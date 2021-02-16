Винисиус: Кроос невероятен, это легенда

Нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор поделился впечатлениями после победы над "Ливерпулем" (3:1) в первом матче 1/4 финала лиги чемпионов.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

– Тони невероятен, это легенда. Никто не способен играть так, как он. Что касается меня, то я счастлив. Никогда не делал дубль за "Реал", это мой лучший момент в команде. Я всегда продолжаю работать, как и мои одноклубники, которые придают мне уверенности, — сказал Винисиус в интервью для Goal.



Первый матч четвертьфинального противостояния "Реал Мадрида" и "Ливерпуля" прошел накануне в Испании. Сливочные одержали победу со счетом 3:1. У хозяев поля голами отметились Винисиус и Марко Асенсио. Единственный мяч английской команды забил нападающий Мохамед Салах.



Жуниор выступает за "Реал" с зимы 2018 года, и это его первый дубль в футболке "королевского" клуба. Тони Кроос выполнил передачу после которой бразильский форвард забил первый мяч во встрече.



Ответный матч пройдет 14 апреля на стадионе "Энфилд". Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 по московскому времени.