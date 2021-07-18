Напомним, что по итогам состоявшейся сегодня жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ "Спартак" получил в соперники "Бенфику". Первый матч москвичи проведут дома 3 или 4 августа, ответная встреча пройдет в Португалии 10 августа.
Павлюченко отметил, что "Бенфика" - фаворит противостояния. При этом, по его словам, сейчас трудно оценить силу "Спартака". Также Павлюченко заявил, что у московской команды есть реальные шансы пройти "Бенфику".
"Конечно, на бумаге "Бенфика" является фаворитом. Трудно сейчас говорить про силу "Спартака". Да, выиграли турнир (Кубок Париматч Премьер — ред.) без проблем, однако это все подготовка к РПЛ. По первым матчам чемпионата будет видно, как команда подготовилась.
Будет сложно против португальцев, но я думаю, что пройти "Бенфику" реально. Многое зависит именно от физической подготовки и сыгранности. Пока команда Витории выглядит неплохо", - сказал Павлюченко.
Источник: Матч ТВ
Зарема: "Спартаку" вполне по силам пройти "Бенфику"
Павлюченко оценил шансы "Спартака" в противостоянии с "Бенфикой"
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко высказался о грядущем противостоянии москвичей с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!