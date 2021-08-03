"У "Спартака" 4 августа нет никаких шансов против "Бенфики". Нас ждет очередной провал российской команды в еврокубках. Уровень игроков "Спартака" не соответствует уровню португальцев. Даже не поможет то, что Руй тренировал "Бенфику", - заявила Смородская.
Напомним, матч "Спартак" - "Бенфика" пройдет завтра, 4 августа, в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 20:00 мск. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа (22:00 мск). Сильнейший из этой пары выйдет в раунд плей-офф - заключительный этап квалификации Лиги чемпионов. Игру на стадионе "Открытие Банк Арена" сможет посетить до 3000 человек.
Руй Витория работал на посту главного тренера "Бенфики" и приводил лиссабонский клуб к чемпионскому титулу 2 раза. До "Спартака" специалист возглавлял клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Источник: "СЭ"
Смородская: у "Спартака" нет никаких шансов против "Бенфики" в Москве
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов против "Бенфики".
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!