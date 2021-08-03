Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок России

Новости
Енисей
15:00
АкронНе начат
П1 1.97X 3.2П2 3.7
Металлург Лп
17:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.95X 3.15П2 3.9
Велес
18:00
ТомьНе начат
П1 1.59X 3.55П2 5.6
КАМАЗ
18:00
НефтехимикНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.38
Волгарь
18:00
КубаньНе начат
Торпедо
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спартак
20:00
БенфикаНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.37

Смородская: у "Спартака" нет никаких шансов против "Бенфики" в Москве

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов против "Бенфики".
Фото: ТАСС
"У "Спартака" 4 августа нет никаких шансов против "Бенфики". Нас ждет очередной провал российской команды в еврокубках. Уровень игроков "Спартака" не соответствует уровню португальцев. Даже не поможет то, что Руй тренировал "Бенфику", - заявила Смородская.

Напомним, матч "Спартак" - "Бенфика" пройдет завтра, 4 августа, в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 20:00 мск. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа (22:00 мск). Сильнейший из этой пары выйдет в раунд плей-офф - заключительный этап квалификации Лиги чемпионов. Игру на стадионе "Открытие Банк Арена" сможет посетить до 3000 человек.

Руй Витория работал на посту главного тренера "Бенфики" и приводил лиссабонский клуб к чемпионскому титулу 2 раза. До "Спартака" специалист возглавлял клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смородская Спартак Бенфика
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Головин в полном порядке в «Монако»: ассист и голевая комбинация в отборе Лиги чемпионов против «Спарты»
Смородская: у "Спартака" нет никаких шансов против "Бенфики" в Москве 3
"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Шерифом" в 1-м матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
"Спартак" показал промо-ролик к матчу с "Бенфикой", в котором игроки ловят орла 1
Хадльгримссон: мне было бы интересно поработать с "Ростовом", но никто из клуба не звонил
Головин - о победе над "Спартой": пока мы сделали только первый шаг к главной цели
Игроки "Ростова" приехали к Карпину домой и устроили трогательную церемонию прощания (видео) 1
Возможный соперник "Спартака" по раунду плей-офф квалификации ЛЧ ПСВ разгромил "Мидтьюлланд" 1
"Шахтер" одержал волевую победу над "Генком" в квалификации Лиги чемпионов
Роспотребнадзор направил в суд дело против РПЛ из-за нарушений на Суперкубке
Футболисты "Монако" пожаловались на расистские выкрики с трибун во время матча со "Спартой" 1
"Мальме" победил "Рейнджерс" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Результативный пас Головина помог "Монако" одержать победу над "Спартой" в квалификации Лиги чемпионов 2
РФС попросил РПЛ рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура ради сборной России 7
Видео голевого паса Головина в матче "Спарта" - "Монако" 1
"Селтик" объявил о подписании Джо Харта 1
Нападающий "Бенфики" Пиньо получил серьезную травму перед матчем со "Спартаком" в Лиге чемпионов 11
Агент: Петреску однозначно была бы интересна работа в "Ростове" 1
Головин сделал результативную передачу в матче со "Спартой" 2
Матч "Зенит" - "Краснодар" смогут посетить до 1000 болельщиков 1
Педро в "Зените", Геркус не верит в "Спартак" и Макаров в "Динамо" за 9 миллионов. Главное за 3 августа 4
СМИ: "Ростов" может пригласить бывшего главного тренера сборной Исландии 8
Пиняев объяснил, почему решил перейти в "Крылья Советов"
Пиняев - о дебюте в РПЛ: три обводки за матч со "Спартаком" - не то, что я хотел показать 3
Понсе: победа над "Крыльями" подтолкнет "Спартак" к тому, чтобы больше забивать и больше выигрывать 2
Головин попал в стартовый состав "Монако" на игру отборочного этапа Лиги чемпионов со "Спартой"
Пиняев: есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать - тем лучше 4
Проверка "Торпедо" Юраном и татарстанское дерби. Анонс 1/64 финала Кубка России
Роспотребнадзор открыл дело в отношении стадиона "Калининград" из-за Суперкубка. Арену могут закрыть на три месяца 3
Пустовойтова назначена главным арбитром финала женского футбольного турнира на Олимпиаде 3
Все новости
-