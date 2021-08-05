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Экс-хавбек "Спартака" Булатов: матч красно-белых с "Бенфикой" – отражение текущего уровня российского футбола

Трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Виктор Булатов поделился мнением о вчерашнем матче московской команды против "Бенфики".
Фото: ФК "Спартак"
— Стало ли для меня неожиданностью поражение москвичей? Нет, не стало. Этот матч, можно сказать, стал отражением российского футбола, показателем падающего уровня нашего чемпионата. Выступление "Спартака" в какой-то мере было продолжением выступления наших клубов в еврокубках в предыдущем сезоне и российской сборной на чемпионате Европы-2020. "Спартак" сильно уступает "Бенфике" по многим компонентам, так что итог игры вполне закономерен, - цитирует Булатова "Матч ТВ".

Напомним, российская команда во вчерашнем матче уступила лиссабонской "Бенфике" со счётом 0:2. Забитыми мячами по ходу второго тайма отличились Рафа Силва и Жилберто. Встреча проходила в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена". На матче работала сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.

Ответная встреча состоится в Португалии 10 августа. Запланированное время начала матча - 22:00 по Москве.

В чемпионате России "Спартак" после двух проведённых игр располагается на девятом месте, располагая тремя зачётными баллами после двух встреч. Следующая игра состоится 7 августа в Москве против "Нижнего Новгорода".

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Теги: Булатов Спартак Бенфика
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