"Играли вроде бы неплохо, в атаке моменты были. Да, где-то в оборонительной части было неважно, середина поля не успевала возвращаться в оборону.
Пройти "Бенфику" может помочь хороший настрой, реализация моментов и строгая игра в обороне. Невозможного ничего нет, я думаю, что и там можно выиграть 2:0. Нужно просто верить в себя, быть смелее и наглее", - приводит слова Дасаева ТАСС.
Московский "Спартак" на своем поле уступил лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:2. Оба гола португальская команда забила во втором тайме - мячи на свой счет записали Рафа Силва и Жилберто. Ответный матч состоится в следующий вторник, 10 августа. Он пройдет на "Эштадиу ду Бенфика", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.
Победитель двухматчевого противостояния отправится в раунд-плей отбора Лиги чемпионов, где сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Первый матч, который вчера прошел в Нидерландах, завершился крупной победой ПСВ - 3:0.
7 августа в РПЛ подопечные Витории проведут матч 3-го тура против "Нижнего Новгорода". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 20:00 мск.
Дасаев: невозможного ничего нет, и в Лиссабоне можно выиграть 2:0
Бывший голкипер "Спартака" Ринат Дасаев прокомментировал домашнее поражение от "Бенфики" (0:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Фото: "Спорт-Экспресс"
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