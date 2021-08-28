— Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с "Челси". Конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение, — цитирует пресс-службу "Зенита" Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что поединок между "Челси" и "Зенитом", который состоится 14 сентября, может быть перенесен на нейтральное поле в другой стране из-за особенностей въезда в Великобританию в период пандемии.
Соперниками "Челси" и "Зенита" по группе "Н" в Лиге чемпионов станут "Ювентус" и "Мальме".
Источник: матч "Челси" — "Зенит" может пройти на нейтральном поле
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В "Зените" рассказали, когда будет принято решение о месте проведения матча с "Челси"
Решение о месте проведения матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" — "Зенит" будет принято 2 сентября.
Фото: Getty Images
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