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Селюк назвал условие, при котором "Зенит" может победить "Челси"

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".
Фото: "Getty Images"
"Понятно, что "Челси" выиграет. Шансов у "Зенита" практически нет. Но думаю, что разгромного счета тоже не будет.

Если мы не можем обыграть сербов, поляков и грузин, то "Челси" мы можем обыграть только в одном случае – если команда не выйдет на поле, если Роман Аркадьевич [Абрамович] запрет игроков в каком-нибудь гараже", - приводит слова Селюка Metaratings.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 "Челси" - "Зенит" состоится во вторник, 14 сентября, на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. На эту встречу была назначена бригада арбитров из Польши. На матче также будет работать система ВАР.

Также соперниками "Зенита" в группе H Лиги чемпионов стали шведский "Мальме" и туринский "Ювентус". Петербургский клуб буде единственным представителем России в Лиге чемпионов. В Лиге Европы сыграют московские клубы "Спартак" и "Локомотив".


Теги: Селюк Зенит Челси
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