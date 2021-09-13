"Понятно, что "Челси" выиграет. Шансов у "Зенита" практически нет. Но думаю, что разгромного счета тоже не будет.
Если мы не можем обыграть сербов, поляков и грузин, то "Челси" мы можем обыграть только в одном случае – если команда не выйдет на поле, если Роман Аркадьевич [Абрамович] запрет игроков в каком-нибудь гараже", - приводит слова Селюка Metaratings.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 "Челси" - "Зенит" состоится во вторник, 14 сентября, на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. На эту встречу была назначена бригада арбитров из Польши. На матче также будет работать система ВАР.
Также соперниками "Зенита" в группе H Лиги чемпионов стали шведский "Мальме" и туринский "Ювентус". Петербургский клуб буде единственным представителем России в Лиге чемпионов. В Лиге Европы сыграют московские клубы "Спартак" и "Локомотив".
Селюк назвал условие, при котором "Зенит" может победить "Челси"
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".
Фото: "Getty Images"