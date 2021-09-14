Напомним, накануне встречи в Лондоне главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Барриос пока не прилетел в Великобританию из-за коронавирусных ограничений в этой стране.
"Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС, клуб сумел привезти Барриоса в Лондон - футболист только что прилетел и уже прошел границу, он будет готовится к игре вместе с командой", - заявили Sport24 в пресс-службе "Зенита".
Полузащитник Вильмар Барриос мог пропустить игру против "Челси" из-за запрета властей Великобритании. Напомним, люди, которые прибывают из стран "красной зоны", куда входит Колумбия, должны сесть на карантин. Барриос выступал за свою сборную 10 сентября и не вписывался в срок. Ранее сообщалось, что футболист находится в Москве и ждет оформления британской визы.
Матч "Челси" - "Зенит" состоится сегодня на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало - в 22:00 мск. У петербуржцев эту игру точно пропустят Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев.
Барриос прилетел в Лондон. Он сможет сыграть за "Зенит" в матче с "Челси"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сможет помочь своей команде в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси".
Фото: РПЛ