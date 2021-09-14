"После жеребьевки все обсуждают шансы "Зенита" в Лиге чемпионов, игроки обещают выкладываться на поле по максиму. Но потом случается провал, и все ждут новую Лигу чемпионов.
Да, я действительно считаю, что у "Зенита" нет ни малейшего шанса зацепиться за очки в матче с "Челси". Но это не из-за того, что я так хочу. Просто надо быть честным перед собой. "Челси" - одна из лучших команд мира прямо сейчас", - сказал Петржела.
Матч "Челси" - "Зенит" начнется в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковским, за систему ВАР будет отвечать Марко Фритц (Германия).
"Зениту" в этом матче не смогут помочь защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев, а также полузащитник Магомед Оздоев. Принять участие в матче сможет полузащитник Вильмар Барриос. Колумбиец прилетел в Лондон. Напомним, игрок мог не сыграть в матче с "Челси" из-за коронавирусных ограничений, которые установлены в Великобритании. Барриос играл за сборную Колумбии и должен был пройти карантин.
У "Челси" игру против "Зенита" пропустят полузащитники Н'Голо Канте и Кристиан Пулишич.
Источник: Sport24
Петржела: у "Зенита" нет ни малейшего шанса зацепиться за очки в матче с "Челси"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербуржцев против "Челси" в Лиге чемпионов.
Фото: "Getty Images"