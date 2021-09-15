Радченко: ни один клуб из России не смог бы сыграть с "Челси" так, как "Зенит"

Радченко отметил, что "Зенит" мог добиться ничьей в матче с "Челси". При этом он признал закономерность победы лондонцев. По словам Радченко, "Челси" доминировал в игре с "Зенитом".
"Зенит" мог добиться большего во вчерашнем матче, учитывая игру, которую они показали. Дело больше шло к ничьей. Однако нельзя сказать, что результат незакономерный. "Челси" доминировал всю игру, хотя острых моментов у них особо не было. Но по такому матчу "Зениту" нужно было выжимать большее. Думаю, что ни один российский клуб не смог бы сыграть так же против "Челси", - сказал Радченко.
Источник: Чемпионат
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Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мнением о выступлении команды в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).
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