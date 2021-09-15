"Лимит - от него есть вред. Будут говорить: надо быть патриотом. Но в Украине лимит мягкий, всего четыре украинца. Поэтому "Шахтер" и "Динамо" участвуют в ЛЧ. В России, как и в Белоруссии, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают: все равно найдут работу. Им выставляют огромные деньги. А когда выходят на поле, не дорабатывают", - цитирует Вернидуба Sport24.
В 2019 году в Молдавии был отменен лимит на легионеров. В среду, 15 сентября, "Шериф" на своем поле провел первый в истории матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Тираспольский клуб победил донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. В стартовом составе "Шерифа" вышло 11 иностранных футболистов, еще 4 легионера вышло по ходу матча.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".
Украинский тренер "Шерифа" - о лимите в РПЛ: в России футболистов тянут за уши
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался относительно лимита на легионеров в чемпионатах постсоветского пространства.
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