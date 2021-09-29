— Я очень счастлив и горжусь клубом "Шериф" и особенно моими парнями, которые сегодня сделали это чудо и продолжили нашу жизнь в сказке, — передает слова Вернидуба Sport24.
"Шериф" обыграл мадридский "Реал" (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч проходил в Испании. Молдавская команда в первых двух турах набрала шесть очков и лидирует в своем квартете.
В следующем туре команда Вернидуба встретится с "Интером".
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Тренер "Шерифа": мои парни сделали это чудо и продолжили нашу жизнь в сказке
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб отреагировал на победу своей команды над "Реалом" (2:1) в Лиге чемпионов.
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