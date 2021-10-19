Аллегри: "Зенит" - хорошая команда с техничными игроками в атаке

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о "Зените" в преддверии встречи с петербургской командой в групповом раунде Лиги чемпионов.

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"Зенит" - хорошая команда, там техничные игроки в атаке. Они играют в европейский футбол. В Лондоне они хорошо оборонялись. Это важный для нас матч, который может повысить процент вероятности нашего выхода в плей-офф. Нельзя недооценивать "Зенит". Мы должны сыграть на максимуме, чтобы чувствовать себя еще спокойнее", - сказал Аллегри.



Отметим, что матч "Зенит" - "Ювентус" состоится завтра, 20 октября, в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Игра пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 22.00 мск.



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Семак: "Ювентус" - машина по достижению результата. Они набрали форму, нас ждет сложный матч Аллегри выделил группу атаки " Зенита ", а также заявил, что "Ювентусу" не следует недооценивать соперника."Зенит" - хорошая команда, там техничные игроки в атаке. Они играют в европейский футбол. В Лондоне они хорошо оборонялись. Это важный для нас матч, который может повысить процент вероятности нашего выхода в плей-офф. Нельзя недооценивать "Зенит". Мы должны сыграть на максимуме, чтобы чувствовать себя еще спокойнее", - сказал Аллегри.Отметим, что матч "Зенит" - "Ювентус" состоится завтра, 20 октября, в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Игра пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 22.00 мск.Источник: Чемпионат