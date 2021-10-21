Радимов отметил, что "Зенит" достойно провел игру с "Ювентусом", но в итоге сказался класс соперника.
"Зенит" смотрелся достойно, но, к сожалению, потерпел поражение. Что вы хотите? Это "Ювентус"! Посмотрите на одни лишь замены: у них по ходу игры выходят Кулушевски и Куадрадо - футболисты высочайшего уровня", - заявил Радимов.
Также он похвалил Клаудиньо за действия в поединке против "Ювентуса". По словам Радимова, у бразильского полузащитника "Зенита" получается вести игру команды в атаке.
"Мне понравился Клаудиньо. Видно, что бразилец здорово ведет игру в атаке. Хорошее приобретение", - отметил Радимов.
"Зенит" по итогам трех туров группового раунда Лиги чемпионов занимает третье место в турнирной таблице группы H. Команда Сергея Семака имеет в активе три очка. "Ювентус" - лидер группы (девять очков).
Источник: Чемпионат
"Что вы хотите? Это "Ювентус"!" Радимов прокомментировал поражение "Зенита" в матче Лиги чемпионов
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал поражение команды в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1).
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