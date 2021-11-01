Ловрен заявил, что "Зенит" способен победить "Ювентус". По его мнению, для успеха в поединке с туринцами петербургской команде нужно смело играть в атаке.
"Реально ли победить в Турине? Конечно. Когда мы играли с "Ювентусом" дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле все", - сказал Ловрен.
Отметим, что матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов "Ювентус" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября, и начнется в 23.00 мск.
"Зенит" занимает третье место в таблице группы H, набрав три очка. "Ювентус" лидирует в группе с девятью очками в активе.
Источник: Sport24
Ловрен: реально ли "Зениту" победить "Ювентус" в Турине? Конечно
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о предстоящем матче с "Ювентусом" в групповом раунде Лиги чемпионов.
Фото: "Зенит"