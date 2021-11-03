Лепехин - о матче "Зенита" с "Ювентусом": действия команд на поле показали, что у клубов разные весовые категории

Фото: ФК "Зенит"

- Команда обещала нам смелую игру, и в принципе мы ее увидели. Но как бы до игры не развивались события в чемпионатах России и Италии, в Лиге Чемпионов это не имеет значения. "Зенит" крупно выиграл в двух матчах, а "Ювентус" наоборот, проиграл две последние встречи. И в СМИ стали появляться предположения, что питерцы вполне могут победить. Но я понимаю разницу в уровне нашего чемпионата и Серии А. Поэтому я ждал тяжелейшей игры, и фаворитом безусловно был "Ювентус".Но ждал еще и какой-то удачи, потому что какой-то из наших клубов всегда обыгрывал грандов в еврокубках. И у того же "Зенита" были подобные победы, так что я надеялся, вдруг удача будет на стороне команды сегодня. Но сама игра показала, что шансов на победу у "Зенита" не было.- Для начала скажу, что арбитр абсолютно правильно показал, что нужно перебить удар. А то я смотрел передачу на одном известном спортивном канале, и там возникла интересная идея. Эксперты посчитали, что раз Барриос не очень далеко забежал в штрафную, то гол можно было засчитать. Это типичное российское мышление, потому что есть четкая линия. Если игрок ее пересек раньше, чем положено, значит он нарушил правило.Ну а если в нашем чемпионате такие моменты не всегда видят, то это не красит российских арбитров. Ну а что касается влияния этого момента на игру, то тут не знаю. Я не могу залезть в голову игрокам "Зенита", но момент однозначно обидный. Да и смотря на то, что происходило дальше, я ни на одну секунду не засомневался в том, что "Ювентус" может упустить победу. Само происходящее на поле, действия команд показали, что у "Зенита" и "Ювентуса" разные весовые категории.- Согласен, у Вендела во вчерашнем матче игра не пошла. Но и задачи на поле у него были другие. Он все-таки игрок, который больше времени уделяет обороне, а Клаудиньо заточен именно на атаку, он более раскрепощен и свободен от оборонительных действий. И поэтому он выглядел более ярко, был заметен. А вот если бы и Клаудиньо пришлось обороняться столько, сколько Венделу, то и в его игре мы увидели бы проблемы.Да и в целом глубоко анализировать замены я не люблю, потому что точную ситуацию знает только тренер. Может быть игрок сам попросил замену, или она была спланирована штабом заранее. Поэтому мы можем только гадать.