Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
20:45
ПортуНе начат
П1 1.98X 3.65П2 3.8
Реал Мадрид
20:45
ШахтерНе начат
П1 1.23X 6.8П2 12
Спортинг
23:00
БешикташНе начат
П1 1.39X 5.2П2 7.8
РБ Лейпциг
23:00
ПСЖНе начат
П1 2.7X 3.8П2 2.48
Ливерпуль
23:00
АтлетикоНе начат
П1 1.68X 4.1П2 5
Шериф
23:00
ИнтерНе начат
П1 8.8X 5.6П2 1.34
Боруссия Д
23:00
АяксНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.37
Манчестер Сити
23:00
БрюггеНе начат
П1 1.11X 10П2 23

Лепехин - о матче "Зенита" с "Ювентусом": действия команд на поле показали, что у клубов разные весовые категории

Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от поражения питерцев против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов (4:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Как оцените игру "Зенита"?

- Команда обещала нам смелую игру, и в принципе мы ее увидели. Но как бы до игры не развивались события в чемпионатах России и Италии, в Лиге Чемпионов это не имеет значения. "Зенит" крупно выиграл в двух матчах, а "Ювентус" наоборот, проиграл две последние встречи. И в СМИ стали появляться предположения, что питерцы вполне могут победить. Но я понимаю разницу в уровне нашего чемпионата и Серии А. Поэтому я ждал тяжелейшей игры, и фаворитом безусловно был "Ювентус".

Но ждал еще и какой-то удачи, потому что какой-то из наших клубов всегда обыгрывал грандов в еврокубках. И у того же "Зенита" были подобные победы, так что я надеялся, вдруг удача будет на стороне команды сегодня. Но сама игра показала, что шансов на победу у "Зенита" не было.

- Момент с пенальти и его перебиванием мог психологически повлиять на "Зенит"?

- Для начала скажу, что арбитр абсолютно правильно показал, что нужно перебить удар. А то я смотрел передачу на одном известном спортивном канале, и там возникла интересная идея. Эксперты посчитали, что раз Барриос не очень далеко забежал в штрафную, то гол можно было засчитать. Это типичное российское мышление, потому что есть четкая линия. Если игрок ее пересек раньше, чем положено, значит он нарушил правило.

Ну а если в нашем чемпионате такие моменты не всегда видят, то это не красит российских арбитров. Ну а что касается влияния этого момента на игру, то тут не знаю. Я не могу залезть в голову игрокам "Зенита", но момент однозначно обидный. Да и смотря на то, что происходило дальше, я ни на одну секунду не засомневался в том, что "Ювентус" может упустить победу. Само происходящее на поле, действия команд показали, что у "Зенита" и "Ювентуса" разные весовые категории.

- Не показалась ли вам странной замена Клаудиньо, который был одним из лучших на поле? У того же Вендела явно не пошла игра, а заменен он был позже.

- Согласен, у Вендела во вчерашнем матче игра не пошла. Но и задачи на поле у него были другие. Он все-таки игрок, который больше времени уделяет обороне, а Клаудиньо заточен именно на атаку, он более раскрепощен и свободен от оборонительных действий. И поэтому он выглядел более ярко, был заметен. А вот если бы и Клаудиньо пришлось обороняться столько, сколько Венделу, то и в его игре мы увидели бы проблемы.

Да и в целом глубоко анализировать замены я не люблю, потому что точную ситуацию знает только тренер. Может быть игрок сам попросил замену, или она была спланирована штабом заранее. Поэтому мы можем только гадать.

Никита Зайцев, Rusfootball.info


Теги: Зенит Ювентус
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Вагнер Лав: меня несколько удивляет, что в России меня считают легендой
Самедов: "Спартак" сейчас прижат к стенке. С "Наполи" произошло чудо, почему бы не повторить с "Лестером"?
Арустамян: матч "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве при 30% посещаемости
Источник: Эмери остается главным кандидатом на пост тренера "Ньюкасла", но он пока не уверен, что стоит соглашаться
Сухина: пенальти в игре "Ювентуса" и "Зенита" нужно было перебивать 1
Источник: Харри Кейн передумал покидать "Тоттенхэм" после назначения Конте
Умяров оценил трансфер Хлусевича в "Спартак"
Газизов: бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам
Умяров: хочется победить "Лестер", иначе нет смысла ехать в Англию
Источник: "Боруссии" все еще интересен Джордан Ларссон
"Cпартак" вылетел на матч с "Лестером" (фото) 3
Мостовой: у "Спартака" будут шансы, "Лестер" в своем чемпионате тоже идет на 9-10-м месте 3
Чистяков - о перебитом пенальти в матче с "Ювентусом": с одной стороны все по делу, но с другой получается некий формализм 2
Лещенко: Федун вкладывает столько сил, здоровья и денег в "Спартак", а некоторые фанаты плохо о нем отзываются 7
Матч "Крылья Советов" — "Химки" не будет отменен, но пройдет без зрителей
Клаудиньо, Ракицкий и Агаларов в числе претендентов на приз лучшего игрока октября в РПЛ 1
Семшов: это не победа на классе, просто на данный момент в игре в футбол "Ювентус" сильнее "Зенита" 5
Бышовец: в "Зените" были Манчини и Спаллетти, но они ходили в тренеришках. Проблема не только в Семаке 1
Червиченко — о покупке владельцами "Сити" акций "Спартака": это вброс, чтобы утихомирить толпу фанатов 1
Лепехин - о матче "Зенита" с "Ювентусом": действия команд на поле показали, что у клубов разные весовые категории эксклюзив
Лещенко: Заболотного я не очень котирую, предпочел бы увидеть в сборной России Дзюбу
Кирьяков - о поражении "Зенита": Дибала и Кьеза практически вдвоем сделали результат второго тайма эксклюзив
"Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать". Николаев - о пенальти в ворота "Зенита" 11
Семак, Гисдоль, и Осинькин - претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в октябре 1
Сиденков обслужит матч "Спартак" - "Локомотив" и другие судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ 1
"Я тренер, а не сторожевой пес". Аллегри - о закрытии игроков "Ювентуса" на базе
У Дзюбы 14 результативных действий в Лиге чемпионов за "Зенит", больше только у Халка – 18 4
Бьем рекорды по достойным поражениям в ЛЧ. Против «Ювентуса» с Дибалой «Зениту» бесполезно играть в открытый футбол 1
Дибала - о победе над "Зенитом": мы могли забить еще несколько раз
Петржела: Семак - тренер для российского чемпионата, в Европе он беспомощный 31
Все новости
-