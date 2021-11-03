"Вопрос о будущем Семака должен стоять после окончания чемпионата, который опять закончится победой "Зенита". В команде были Манчини, Спаллетти, но они ходили в тренеришках. Проблема не только в Сергее Богдановиче. Наш чемпионат не конкурентоспособный. Нет реформ, которые были очевидны и напрашивались. При том, что сейчас есть у нас, мы не сможем рассчитывать на успешное выступление в Лиге чемпионов", - цитирует Бышовца "Metaratings".
Напомним, что "Зенит" во вторник уступил "Ювентусу" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:4. Голы в ворота итальянцев забили Азмун и Бонуччи, который оформил автогол.
После этого поражения "Зенит" с 3-мя очками расположился на третьем месте в группе H, уступая 6 очков "Челси" и 9 очков "Ювентусу". Впереди у питерцев выезд к шведскому "Мальмё" и домашняя встреча с "Челси".
С момента назначения Семака главным тренером "Зенита" питерцы ни разу не вышли из группы Лиги чемпионов. В сезоне 19/20 "Зенит" уступил "Лиону", "Бенфике" и "Лейпцигу" и занял 4-е место в своей группе. В сезоне 20/21 питерцы также закончили последними, набрав 1 очко в группе с "Брюгге", "Боруссией" и "Лацио".
Бышовец: в "Зените" были Манчини и Спаллетти, но они ходили в тренеришках. Проблема не только в Семаке
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса" в групповом этапе Лиги чемпионов (2:4).
Фото: "Советский спорт"