"Когда Дибала в первом случае не попал в ворота, мы выдохнули, подумали, что момент прошел и собирались играть дальше. Но тут судья снова указывает на точку и говорит — надо перебить. В любом случае было неприятно. С одной стороны с перебитием пенальти все по делу. Но с другой, получается некий формализм. Я понимаю, если бы наш вратарь отбил мяч, и шла бы борьба за подбор. Но Дибала же пробил мимо. Выходит, судья в чем-то чуть-чуть не прав", - приводит слова Чистякова "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" во вторник уступил "Ювентусу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 58-й минуте встречи Пауло Дибала исполнял одиннадцатиметровый и промахнулся. Но судья посчитал, что пенальти следует перебить, поскольку футболисты "Зенита вбежали в штрафную раньше удара. Со второй попытки Дибала забил и вывел итальянцев вперед.
После этого поражения "Зенит" с 3-мя очками расположился на третьем месте в группе H, уступая 6 очков "Челси" и 9 очков "Ювентусу". Впереди у питерцев выезд к шведскому "Мальмё" и домашняя встреча с "Челси".
Чистяков - о перебитом пенальти в матче с "Ювентусом": с одной стороны все по делу, но с другой получается некий формализм
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ювентуса" в групповом этапе ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"