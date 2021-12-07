Орлов, в частности, отметил, что "Зенит" выполнил задачу выйти в плей-офф еврокубка. При этом, по его словам, петербургская команда пока не способна обходить "Челси" и "Ювентус" в борьбе за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что петербуржцы гарантировали себе третье место в группе ЛЧ и вышли в плей-офф Лиги Европы.
"У "Зенита" была задача выйти в евровесну - команда справилась. <...> Объективно "Челси" и "Ювентус" сильнее "Зенита". Они и должны были быть впереди в группе", - сказал Орлов.
Отметим, что завтра, 8 декабря, "Зенит" примет "Челси" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени. "Челси" уже гарантировал себе выход в 1/8 финала ЛЧ, в то время как "Зенит" обеспечил себе третье место в группе и попадание в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Орлов: у "Зенита" была задача выйти в евровесну - команда справилась. "Челси" и "Ювентус" объективно сильнее
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях "Зенита" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости