Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге планируют провести при полных трибунах

Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что проведение матча планируется при стопроцентной заполняемости трибун.

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Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "



В феврале в Санкт-Петербурге спортивные мероприятия пройдут с 50-процентной заполняемостью трибун. На арены допускаются зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание. Также до 13 февраля действует запрет на посещение спортивных мероприятий несовершеннолетними.



Источник: "На данный момент планируется 100-процентная посещаемость. По крайней мере, это наш ориентир. Но ситуация настолько динамично развивается, что ее сложно обсуждать предметно прямо сейчас. Каждый месяц происходят существенные изменения. Идет постоянный диалог с Роспотребнадзором", - сказал Сорокин.Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что " Зенит " не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется 15 февраля.В феврале в Санкт-Петербурге спортивные мероприятия пройдут с 50-процентной заполняемостью трибун. На арены допускаются зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание. Также до 13 февраля действует запрет на посещение спортивных мероприятий несовершеннолетними.Источник: Матч ТВ