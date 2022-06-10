- Что сказал себе в момент финального свистка в Барселоне? Выдохнул сильно! Не помню точно, но ко мне подбежал реабилитолог, мы с ним обнимались. На кадрах это есть. Он был мой старший товарищ, мы вместе ходили в тренажерный зал. А потом в раздевалку пришли, и как воздух вышел. Сидим молча, никаких эмоций нет. И тут Бекиич заходит после пресс-конференции: "Ребята, вы чего сидите? Вы "Барселону" обыграли!" И как давай орать! Тогда еще раздевалки на "Камп Ноу" старые, обшарпанные были. Было весело! - передает слова Рыжикова "СЭ".
20 октября 2009 года казанский "Рубин" под руководством главного тренера Курбана Бердыева со счетом 2:1 победил на стадионе "Камп Ноу" "Барселону" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов евросезона-2009/2010. На 2 минуте матча счет дальним ударом открыл полузащитник российского клуба Александр Рязанцев. На 48 минуте нападающий "Барсы" Златан Ибрагимович равнял счет ударом из пределов штрафной. На 73 минуте полузащитник Гёкдениз Карадениз после быстрой контратаки принес победу "Рубину". "Барселона" нанесла за матч 13 ударов в створ, ворота казанцев защищал голкипер Сергей Рыжиков. Эта победа стала первой в Лиге чемпионов в клубной истории "Рубина".
"Ребята, вы чего сидите? Вы "Барселону" обыграли!" Рыжиков - об эмоциях "Рубина" и Бердыева после победы на "Камп Ноу"
Экс-голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал об эмоциях казанцев после выездной победы в Лиге чемпионов над "Барселоной" (2:1) в октябре 2009 года.
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