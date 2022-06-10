- Есть ли еще в мире вратарь, которому Месси так и не смог забить ни в одном из четырех матчей? Если честно, не слежу. Это нужно в интернете посмотреть. Я узнал об этом, когда Месси начал раздавать бутылки пива. Была какая-то акция, и он всем вратарям, которым забивал, дарил пиво. Количество бутылок равнялось количеству голов. А мне прислали банку сока. Где фотография Месси, и написано: "Ноль". Она у меня стоит до сих пор, - цитирует Рыжикова "СЭ".
Казанский "Рубин" с голкипером Сергеем Рыжиковым в евросезонах-2009/2010 и 2010/2011 дважды подряд играл в одной группе Лиги чемпионов с испанской "Барселоной", в составе которой выступал аргентинский нападающий Лионель Месси. Команды провели между собой 4 матча: осенью 2009 года после победы "Рубина" на выезде со счетом 2:1 в ответной игре в Казани была зафиксирована ничья 0:0, осенью 2010 года на поле "Рубина" вновь была ничья (1:1), во втором круге сильнее оказалась "Барселона" (2:0). При этом Лионель Месси так и не смог отличиться забитым голом ни в одной из этих встреч.
Рыжиков: когда Месси дарил пиво всем вратарям, которым забивал, мне прислали банку сока
Экс-голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал о реакции Месси на 0 забитых мячей в его ворота в 4 сыгранных матчах.
Фото: Sportbox.ru