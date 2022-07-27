Сейчас в этой игре начался второй экстра-тайм, счет 1:1.
Счет в матче открыл украинский клуб - на 57-й минуте отличился полузащитник киевлян Виталий Буяльский.
После пропущенного мяча фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России.
"Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" - скандировали болельщики турецкого клуба.
Победитель в этой паре по сумме двух матчей в 3-м отборочном раунде сыграет с австрийским "Штурмом". Проигравший отправится в Лигу Европы, где проведет два матча с чешским "Словацко".
Болельщики "Фенербахче" скандировали имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо" в ЛЧ
В Стамбуле в эти минуты проходит ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Фенербахче" - "Динамо" (Киев).
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