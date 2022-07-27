Болельщики "Фенербахче" скандировали имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо" в ЛЧ

В Стамбуле в эти минуты проходит ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Фенербахче" - " Динамо " (Киев).

Фото: Getty Images

Сейчас в этой игре начался второй экстра-тайм, счет 1:1.



Счет в матче открыл украинский клуб - на 57-й минуте отличился полузащитник киевлян Виталий Буяльский.



После пропущенного мяча фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России.



"Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" - скандировали болельщики турецкого клуба.



Победитель в этой паре по сумме двух матчей в 3-м отборочном раунде сыграет с австрийским "Штурмом". Проигравший отправится в Лигу Европы, где проведет два матча с чешским "Словацко".