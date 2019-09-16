"С Филиппом Киркоровым мы дружим уже много лет. Наши дети также дружат между собой. Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чем не хочет думать. Этим летом Филипп выступал в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА — это реально серьезный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.
Тренером Мартина будет Олег Корнаухов. Помню его еще как игрока и уверен, что Олег сумеет привить сыну Филиппа все лучшее, чем славятся великие футболисты ЦСКА. Я рад, что Филипп прислушался ко мне и перевел своего сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия "Барселоны" в Москве. Это правильный выбор.
Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать "Киркоров", это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами.
Как я уже сказал в своем интервью в "Инсайдерах", я готовлю своего сына к тому, чтобы в будущем он стал президентом футбольного клуба. Учитывая это, он не теряя времени за столом в ресторане "Твига" готов подписать будущую звезду Мартина Киркорова в свой клуб, чтобы его не перехватили другие. И судя по всему, интересы суперфутболиста будут представлять я", — сказал Селюк Sport24.
Дмитрий Селюк: перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу
В понедельник, 16 сентября, появилась информация о том, что Мартин Киркоров, 7-летний сын популярного певца Филиппа Киркорова, перешел из московской академии "Барселоны" в ЦСКА. Это прокомментировал известный футбольный функционер Дмитрий Селюк.
Фото: worldpodium.ru
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