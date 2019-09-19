Приз лучшему вратарю года будет носить имя Льва Яшина

Издание France Football сообщило , что теперь каждый год лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина.

фото: РИА Новости

Впервые приз будет вручаться в нынешнем году.



Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.