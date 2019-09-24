У России есть три недели, чтобы объяснить фальсификацию тестов на допинг в лабораторных данных, которые были отправлены во Всемирное антидопинговое агентство, информирует The Telegraph.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Сборную России могут не допустить до участия в ЧМ-2022 по футболу из-за WADA
Сборная России может не сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Это случится, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, связанные со скандалом в московской антидопинговой лаборатории.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
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