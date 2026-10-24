В РФС оценили шансы сборной России попасть в жеребьевку к отбору на Евро-2028

"Должно случиться слишком многое, чтобы к тому моменту было решение по допуску. Есть еще время до марта, когда начнется сам отбор. Все возможно, могут быть разные варианты. Но я бы не строил завышенных ожиданий", — заявил Митрофанов.
Генсек РФС подчеркнул, что даже наличие дополнительного времени не гарантирует положительного решения со стороны европейских футбольных властей.
"Не надо переоценивать в том числе и готовность УЕФА. Многое должно случиться, чтобы это решение было принято в декабре или марте", — добавил функционер.
Напомним, российские клубы и сборные не участвуют в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Источник: "Матч ТВ"