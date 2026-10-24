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В РФС оценили шансы сборной России попасть в жеребьевку к отбору на Евро-2028

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов призвал не рассчитывать на скорое возвращение сборной России к международным турнирам, хотя и не исключил ее участия в отборе на чемпионат Европы 2028 года.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Митрофанов прокомментировал перспективы допуска национальной команды к квалификации Евро-2028. Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 6 декабря 2026 года, однако окончательное решение по России пока не принято.

"Должно случиться слишком многое, чтобы к тому моменту было решение по допуску. Есть еще время до марта, когда начнется сам отбор. Все возможно, могут быть разные варианты. Но я бы не строил завышенных ожиданий", — заявил Митрофанов.

Генсек РФС подчеркнул, что даже наличие дополнительного времени не гарантирует положительного решения со стороны европейских футбольных властей.

"Не надо переоценивать в том числе и готовность УЕФА. Многое должно случиться, чтобы это решение было принято в декабре или марте", — добавил функционер.

Напомним, российские клубы и сборные не участвуют в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: "Матч ТВ"

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