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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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14:00 "Анжи" – "Динамо" (онлайн)

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"Анжи" – "Динамо"
Теги: Анжи Динамо Чемпионат России ПЛ
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