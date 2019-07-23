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"Спартак" согласовал с ПСВ трансфер хавбека сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро
44
Источник: переход Перейро в "Спартак" сорвался
43
Источник: трансфер Перейро сорвался из-за формы платежа
16
Андрей Дикань: Кержаков мог избежать столкновения со мной, но специально пошел на контакт
34
Зырянов: в "Спартаке" выпускают воспитанников, а команда играет непонятно во что
5
Васютин перешёл в "Зенит"
21
Губернатор Ростовской области: с болельщиками "Спартака" обошлись тактично
22
Источник: переход Перейро в "Спартак" сорвался
43
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Спартак" согласовал с ПСВ трансфер хавбека сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро
44
Источник: переход Перейро в "Спартак" сорвался
43
Андрей Дикань: Кержаков мог избежать столкновения со мной, но специально пошел на контакт
34
Губернатор Ростовской области: с болельщиками "Спартака" обошлись тактично
22
Васютин перешёл в "Зенит"
21
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15:00 Томь – Авангард К трансляция
16:00 Спартак-2 – Нижний Новгород трансляция
17:00 Краснодар-2 – Текстильщик трансляция
18:00 Нефтехимик – Луч трансляция
18:30 Шинник – Армавир трансляция
19:00 Факел – Балтика трансляция
19:00 Торпедо Москва – Мордовия трансляция
19:00 Химки – Енисей трансляция
19:00 Чертаново – Ротор трансляция
20:00 Чайка – СКА-Хабаровск трансляция
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Товарищеский матч
14:30 Ювентус – Интер трансляция (текст)
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Нидерланды: Эредивизи 2019/20
Испания: Ла Лига 2018/19
Италия: Серия А 2018/19
Франция: Лига 1 2019/20
Химки
Ротор
Шинник
Торпедо
Томь
Нефтехимик
Чертаново
Спартак-2
Чайка
Луч
Мордовия
Енисей
Армавир
Факел
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Авангард
Нижний Новгород
Балтика
Текстильщик
15:00 Томь – Авангард К трансляция
онлайн
ФНЛ
4 тур
Теги:
Томь
Авангард
ФНЛ
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