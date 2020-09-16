Главная
Коронавирус
Премьер-Лига
Публикации
Последние новости РПЛ
Чемпионат России
Обзор матчей
Трансляции матчей
Обсуждение на форуме
РПЛ 2020/21
Турнирная таблица
Календарь матчей
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
ФНЛ
Публикации
Новости ФНЛ
Главное в ФНЛ
Обзор матчей
Трансляции ФНЛ
Форум ФНЛ
ФНЛ 2020/21
Турнирная таблица
Календарь матчей ФНЛ
Предстоящие
Прошедшие
Трансферы
Трансферы РПЛ
Российские трансферные новости
Зарубежные трансферные новости
Матч-центр
Медиа
Эксклюзивное видео
Все видео
Фото
Форум
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2020
Материалы о ЧЕ 2020
Новости ЧЕ 2020
Новости cборной России
Лига Чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Календарь и результаты
Обсуждение ЛЧ
Матчи
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Календарь и результаты
Форум: Обсуждение ЛЕ
Матчи
Англия
Английская премьер-лига
Новости английского футбола
Турнирная таблица и календарь
Испания
Испанская Ла Лига
Новости чемпионата Испании
Турнирная таблица и календарь
Италия
Итальянская Серия А
Новости чемпионата Италии
Турнирная таблица и календарь
Франция
Французская Лига 1
Новости чемпионата Франции
Турнирная таблица и календарь
Германия
Немецкая Бундеслига
Новости чемпионата Германии
Турнирная таблица и календарь
Трансляции
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Кокорин, в отличие от Урунова, не забил даже "Родине", Кутепов привез. Как сыграли новые лица старта "Спартака"
4
Урунов забил первый гол за "Спартак"
Малафеев: моя жизнь протекает как-то мимо
9
"Спартак" разгромил "Родину" в Кубке России
25
Еще один игрок "Ротора" заразился коронавирусом
3
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Тедеско: "Родина" билась до конца, отдаем им должное
3
Семин раскритиковал "Локомотив" за продажу Алексея Миранчука в "Аталанту"
10
"Спартак" разгромил "Родину" в Кубке России
25
"Спартак" разгромил "Родину" в Кубке России
25
Медведев: "Зенит" опережает свой рекордный чемпионский график на два очка
16
Источник: "Ротору" присудили техническое поражение за несостоявшийся матч с "Краснодаром"
13
Семин раскритиковал "Локомотив" за продажу Алексея Миранчука в "Аталанту"
10
Широков находится под подпиской о невыезде после избиения судьи
9
Свернуть все/Развернуть все
Свернуть
Лига Европы
20:00 Локомотив Тб – Динамо текстовая трансляция
Свернуть
Кубок России
17:00 Знамя – Ахмат
Свернуть
Чемпионат Франции
22:00 Марсель – Сент-Этьен
Россия
РПЛ
2020/21
Россия: РПЛ 2020/21
Англия: АПЛ 2020/21
Германия: Бундеслига 1 2020/21
Нидерланды: Эредивизи 2020/21
Испания: Ла Лига 2020/21
Италия: Серия А 2020/21
Франция: Лига 1 2020/21
Россия: ФНЛ 2020/21
Зенит
Сочи
Спартак
ЦСКА
Динамо
Рубин
Краснодар
Ростов
Ахмат
Локомотив
Урал
Тамбов
Уфа
Арсенал Тула
Химки
Ротор
17:00 Знамя – Ахмат
онлайн
Кубок России
1 тур
Теги:
Ахмат
Кубок России
Нашли ошибку в статье?
0
Информация
:
Хотите высказаться?
Зарегистрируйтесь
, либо
авторизуйтесь
на портале! :)
Последние новости
09:40
Немецкий клуб соблюдал правила дистанцирования и пропустил 37 мячей
09:29
Еще один игрок "Ротора" заразился коронавирусом
3
09:14
Источник: Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
08:52
Мостовой: есть много претензий к Тедеско
2
08:39
Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча, Курзава - на шесть
08:31
Новиков: будет сложно с тбилисским "Локомотивом", но его можно и нужно обыгрывать
2
08:18
"Ужин с командой". Алексей Миранчук показал фото с игроками "Аталанты"
4
08:16
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
08:04
Бэйл близок к переходу в "Тоттенхэм"
05:03
Кикнадзе бьют по всем фронтам. Илья Геркус выиграл суд у своего преемника
3
04:15
Премьер-лига идёт без потерь. Обзор матчей Кубка России
2
23:57
"ПСЖ" одержал первую победу в нынешнем сезоне, забив "Метцу" на 93-й минуте
23:39
Семин заявил, что рассмотрит предложения о новой работе
5
23:35
Соболев: Кокорин в каких-то моментах нас не до конца понимает
6
23:18
Погребняк отказался переходить в клуб ФНЛ
4
23:02
Фанаты московского "Динамо" оштрафованы на 3 тысячи рублей за выкрики "Жыве Беларусь!"
5
22:37
Слуцкий - о победе над "Черноморцем": не помню, чтобы эта стадия Кубка хоть раз складывалась легко
22:14
"Барселона" обыграла "Жирону", Месси оформил дубль
1
22:11
Газизов: после 6 туров "Спартаку" многие начали отдавать чемпионство? Мы никому ничего не говорили и не заявляли
1
22:03
Главный тренер "Родины": горжусь пацанами. Держали "Спартак" в напряжении
21:42
Червиченко: учитывая, что "Спартак" играл сильнейшим составом, можно аплодировать и подбрасывать вверх шапку
8
21:35
Евсеев: самый перспективный в "Уфе"? Перед вами сидит человек
4
21:21
Тедеско: Селихов - отличный вратарь, но его время еще не пришло
3
21:14
Тедеско: "Родина" билась до конца, отдаем им должное
3
21:05
Кокорин, в отличие от Урунова, не забил даже "Родине", Кутепов привез. Как сыграли новые лица старта "Спартака"
4
21:02
Семин раскритиковал "Локомотив" за продажу Алексея Миранчука в "Аталанту"
10
20:51
"Спартак" разгромил "Родину" в Кубке России
25
20:49
"Рубин" победил "Черноморец" в первом туре группового раунда Кубка России
1
20:26
Кадири вернулся в тульский "Арсенал"
20:13
Урунов забил первый гол за "Спартак"
Все новости