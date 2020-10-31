СКА-Хабаровск – Иртыш 1:1
ФНЛ
19 тур
Гол: Базелюк, 39 (пен.) - Масловский, 23
19 тур
Гол: Базелюк, 39 (пен.) - Масловский, 23
СКА-Хабаровск: Обухов, Мануйлов, Труфанов, Суслов, Кенесов (Илик, 58), Никифоров (Брагин, 58), Гаджимурадов (Безлихотнов, 77), Мартусевич, Горулев (Оанча, 64), Барков, Базелюк (Батютин, 54)
Иртыш: Полетаев, Масловский, Шакуро, Магадиев, Кротов, Сычевой, Киселев, Подоксенов, Стеклов (Бурюкин, 79), Морозов, Шлеермахер (Гордиенко, 64)
Предупреждения: Морозов, 57, Кротов, 76, Барков, 87