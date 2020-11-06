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Вилков признался, что дал ложные показания КДК по матчу "Краснодар" — "Рубин"
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Россия в таблице коэффициентов УЕФА: 7-8 место по итогам сезона, 9-12 место через пару лет. Доигрались
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"Обязательно напишем жалобу в ЭСК". Гендиректор "Сочи" - о судействе в игры с "Уфой"
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"Уфа" спаслась от поражения в концовке матча с "Сочи"
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"Не знают, выдержит ли сердце". Экс-тренер "Спартака" Самохин — о выявленной онкологии
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Аршавин — о поддержке Пановым "Спартака": в психиатрическую больницу его надо отвести
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В РПЛ будто уже запретили госфинансирование. Лига стала третьесортной, без разницы, кто попадет в еврокубки
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"Обязательно напишем жалобу в ЭСК". Гендиректор "Сочи" - о судействе в игры с "Уфой"
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Орлов: Кокорину не мил "Спартак". В "Зените" он мог быть совсем другим
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Депутат Милонов: если легионер не забил, его нужно выгнать к чертям собачьим
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Чемпионат России
14:00 Урал – Спартак текстовая трансляция
16:30 Арсенал – Ротор текстовая трансляция
19:00 Тамбов – Ахмат текстовая трансляция
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11:00 Томь – Оренбург
14:00 Велес – Нефтехимик
14:00 Спартак-2 – Нижний Новгород
14:00 Иртыш – Чайка
15:00 Волгарь – Торпедо М
15:00 Крылья Советов – Акрон
15:00 Чертаново – Енисей
16:00 Алания – Балтика
16:00 Динамо-Брянск – СКА-Хабаровск
17:00 Факел – Шинник
17:00 Текстильщик – Краснодар-2
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Чемпионат Англии
15:30 Эвертон – Манчестер Юнайтед текстовая трансляция
18:00 Кристал Пэлас – Лидс Юнайтед
20:30 Челси – Шеффилд Юнайтед
23:00 Вест Хэм Юнайтед – Фулхэм
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16:00 Уэска – Эйбар
18:15 Барселона – Бетис
20:30 Севилья – Осасуна
23:00 Атлетико М – Кадис
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17:00 Кальяри – Сампдория
20:00 Беневенто – Специя
22:45 Парма – Фиорентина
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17:30 Майнц – Шальке-04
17:30 Унион – Арминия
17:30 РБ Лейпциг – Фрайбург
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Торпедо
Оренбург
Крылья Советов
Нефтехимик
Велес
Алания
Балтика
Спартак-2
Енисей
Чайка
СКА-Хабаровск
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Факел
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Иртыш
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"Это очко должно придать "Уфе" уверенность". Рахимов - о матче с "Сочи"
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Депутат Милонов: если легионер не забил, его нужно выгнать к чертям собачьим
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"Обязательно напишем жалобу в ЭСК". Гендиректор "Сочи" - о судействе в игры с "Уфой"
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Бикфалви: РПЛ входит в пятерку топ-лиг
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21:00
"Спартак-2" против лидера и дерби на "Самара-Арене". Анонс 20-го тура ФНЛ
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21:00
РПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса в "Динамо"
20:53
"Уфа" спаслась от поражения в концовке матча с "Сочи"
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20:40
"Зенит" по-прежнему интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой
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Бывший тренер "Зенита" Манчини заболел коронавирусом
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"Не знают, выдержит ли сердце". Экс-тренер "Спартака" Самохин — о выявленной онкологии
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