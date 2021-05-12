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Кубок России

Новости
Локомотив
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.02X 3.35П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2020/21
Челси
22:15
АрсеналНе начат
П1 1.9X 3.55П2 4.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2020/21
Севилья
20:00
ВаленсияНе начат
П1 1.62X 4.3П2 5.2
Уэска
21:00
АтлетикНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.8
Сельта
21:00
ХетафеНе начат
П1 2.95X 3.05П2 2.65
Атлетико
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.68X 3.75П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2020/21
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.2
Сассуоло
21:45
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 4.4П2 1.69
Интер
21:45
РомаНе начат
П1 1.63X 4.5П2 5
Болонья
21:45
ДженоаНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.3
Лацио
21:45
ПармаНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.4
Аталанта
21:45
БеневентоНе начат
П1 1.19X 8П2 13
Торино
21:45
МиланНе начат
П1 4.4X 3.95П2 1.78
Сампдория
21:45
СпецияНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2020/21
Шальке-04
19:00
ГертаНе начат
П1 6X 4.5П2 1.53

Кубок Франции

Новости
Монпелье
22:00
ПСЖНе начат
П1 7.6X 5.8П2 1.36


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