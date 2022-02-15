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Сарпсборг - Краснодар 1 - 1 (1 тайм)

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Товарищеский матч

Голы: Линдсет, 16 - Ионов, 14




Сарпсборг: Кристиансен, Хорн, Утвик, Томассен, Халворсен, Линдсет, Молинс, Салетрос, Майгор, Мартинссон Нгуали, Сколевик

Краснодар: Агкацев, Рамирес, Сорокин, Мартынович, Крыховяк, Якимов, Ионов, Сперцян, Волков, Вандерсон, Ильин


27' Стандарт с левого фланга от "горожан". Навес мяча на дальнюю штангу в расчете на Крыховяка, но мяч прошел мимо всех за пределы поля.

26' Мартынович выбивает мяч на правый край чужой половины поля и он тут же достался сопернику.

24' Довольно опасный удар с левого края штрафной зоны краснодарцев в ближний угол ворот Агкацева - в руки.

23' Заброс "Сарпсборга" по правому флангу читает и блокирует Рамирес. Перевод мяча поперек поля.

22' Борьба в центральной зоне за хозяевами. При обороне гости действуют по расстановке 4 - 4 - 2.

21' Активный перепас игроков в зеленых цветах. Мяч наконец перешел под контроль "Сарпсборга" и они отводят борьбу от своих владений.

20' Перевод мяча на свободный левый край, вход в штрафную противника читался. Последовал удар - точно в противника.

19' Позиционная атака "быков". Наконец удалось им зацепится за чужую половину поля.

18' Перехват мяча. Ускорение Вандерсона по центру, тонкий пас в штрафную, но там ни кого из партнеров.

17' Мяч остается под контролем хозяев. Перевод мяча поперек поля, на левый край. Позиционное наступление.

16' ГООООООООООООЛ! Линдсет! Прострел с правого фланга в штрафную "Краснодара", откуда Джонатон пробил не сильно, но точно.

14' ГООООООООООООЛ! Ионов! Зарос по левому флангу, прострел Вандерсона по диагонали назад в ноги Алексея, которому оставалось не промахнуться.

13' Мяч дошел до 11-метровой отметки в штрафной гостей, но не дали нанести удар форварду "Сарпсборгу".

12' Сначала Сорокин, а затем и Мартынович не дали противнику войти в свою зону. Держат оборону игроки российского клуба.

11' Совсем ни чего не получается у игроков "Краснодара" в наступлении. Потеря у своей штрафной.

9' Борьба в центральном круге за игроками в светлых цветах. Попытка пройти правым краем читалась.

8' Мяч вновь под контролем голкипера "Краснодара". Следует попытка начать атаку от своих ворот. Прессинг противника.

7' Следует вход в штрафную зону и свисток. Фол со стороны Сперцяна, прихватил он противника.

6' Немного успокоились встречи. Достаточно долго "быки" не могли выйти со своей половины поля. Ускорение по левому флангу.

4' Удар с левого края штрафной зоны по воротам Агкацева. Мяч прошел рядом с целью.

3' Футболисты "Краснодара" выступают в зеленых цветах, а их соперник в "бело-синих" цветах.

2' Рамирес пытался пробить с левого края чужой половины поля, но мяч прошел несколько выше цели.

1' Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
Теги: Сарпсборг Краснодар Товарищеские матчи
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