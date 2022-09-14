14 сентября 2022. Крылья Советов - Зенит 2 - 0
Кубок России
Групповой этап
Гол: Цыпченко, 83, Глушенков, 90+3
Групповой этап
Гол: Цыпченко, 83, Глушенков, 90+3
Крылья Советов: Овсянников, Горшков (Бейл, 46), Евгеньев, Барач, Зотов, Пиняев (Чиркович, 46), Витюгов, Хубулов (Глушенков, 81), Бабкин (Якуба, 55), Цыпченко, Шитов (Рахманович, 69)
Зенит: Иван, Адамов (Караваев, 58), Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин (Кузяев, 58), Ерохин, Мантуан (Мостовой, 67), Клаудиньо, Бакаев (Сергеев, 67), Кассьерра (Родригао, 82)
Предупреждения: Горшков, 4, Клаудиньо, 74, Цыпченко, 74, Ерохин, 78
Удаления: Клаудиньо, 77