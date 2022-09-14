14 сентября 2022. Сочи - Торпедо 1 - 3
Кубок России
Групповой этап
Гол: Батырев, 21 - Караев, 54, Лебеденко, 60, Рязанцев, 75
Групповой этап
Гол: Батырев, 21 - Караев, 54, Лебеденко, 60, Рязанцев, 75
Сочи: Адамов, Мещанинов (Терехов, 46), Дркушич (Миладинович, 46), Макарчук, Маргасов (Мелкадзе, 67), Кравцов, Шипунов, Батырев (Сиссако, 46), Мартовой (Бурмистров, 46), Жоаозиньо, Сарвели
Торпедо: Довбня, Смольников, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович (Самсонов, 67), Каймаков (Рязанцев, 67), Султонов (Эркинов, 46), Савич, Чурич (Лебеденко, 46), Коста (Караев, 46)
Предупреждения: Каймаков, 8, Смольников, 73