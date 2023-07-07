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Динамо - ЦСКА. 9 июля 2023 16:30
онлайн
BetBoom Братский Кубок
2 матч
Стадион:
ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яш
Москва, Россия
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