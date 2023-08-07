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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 2.87X 3.3П2 2.52
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Оренбург - Сочи. 9 августа 2023 16:15

Лига Ставок Кто победит? 
Оренбург2.45 Ничья 3.75Сочи2.8
Кубок России

Групповой этап
Стадион: Газовик
Оренбург, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Оренбург Сочи Кубок России

     
        
        





        

            
                
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