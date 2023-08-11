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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 0 1 0
СпартакПерерыв
П1 1.61X 3.9П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
22:00
Манчестер СитиНе начат
П1 9X 5.4П2 1.36

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.9
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.05X 3.4П2 4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.9
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Челси - Ливерпуль. 13 августа 2023 18:30

Лига Ставок Кто победит? 
Челси2.8 Ничья 3.7Ливерпуль2.5
Чемпионат Англии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Челси Ливерпуль Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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