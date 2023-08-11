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4
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3.25
П2
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17:00
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Не начат
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X
3.25
П2
3.4
Кубань
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Не начат
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X
3.25
П2
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14:30
Ноттингем
Не начат
П1
1.2
X
7.8
П2
15
Шеффилд Юнайтед
17:00
Кристал Пэлас
Не начат
П1
3.2
X
3.25
П2
2.45
Брайтон
17:00
Лутон Таун
Не начат
П1
1.33
X
5.8
П2
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Не начат
П1
2.3
X
3.45
П2
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Челси - Ливерпуль. 13 августа 2023 18:30
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