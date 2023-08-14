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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
2 - 0 2 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.3X 6П2 10

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
Алавес2 тайм
П1 1.33X 4.5П2 15
Атлетико
22:30
ГранадаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 9.2
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Марсель - Панатинаикос. 15 августа 2023 22:00

Лига Ставок Кто победит? 
Марсель1.62 Ничья 4.2Панатинаикос5.8
Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

          	 
    
            
        
        

		

        
Марсель Панатинаикос Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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